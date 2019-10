FOTOD | Reformierakonna volikogu arutas valimisteks valmistumist, Kallas kritiseeris plaanitavat riigieelarvet

Partei esimees Kaja Kallas tutvustas erakonna tulevikuplaane ja rääkis sügishooaja tegevustest. Oma kõnes rääkis ta ka valitsuse eelarvest, mida nimetas sõnamurdjate eelarveks.

“Teadus-arendustegevuseks peaministri allkirjaga lubatud 1% SKTst, 100-eurone erakorraline pensionitõus, millest jäi järele ainult 1.40, põllumeeste top-up toetus või teede-ehitus nii põhi- kui kohalikel maanteedel jäävad ära,” loetles Kallas.

“Kui enne valimisi oli kõik üle ja raha voolas eelarvest kui küllusesarvest, siis pärast valimisi avastas valitsus, et järsku on kõik puudu, kuigi nii peaminister kui rahandusministri kohta hoidnud erakond jäid valitsusse alles. See pole lihtsalt usutav,” märkis Reformierakonna juht.

Kallase sõnul on eelarvest näha, et Jüri Ratase loodud maksukaos üha hoogustub. “Üha rohkem inimesi saab suurema maksuga karistatud, sest teatavasti võtab Jüri Ratase tehtud maksusüsteem keskklassi palgatõusust 31%. Pole siis ime, et eelarves raporteeritakse üksikisiku tulumaksu laekumiste 25 protsendilisest tõusust,” ütles Kallas.

“See raha võetakse muuhulgas nende tublide õpetajate, päästjate ja politseinike taskust, kelle palgatõusuks leidis valitsus vaid 2.5%, mis jääb alla ka hinnatõusule.“

Kallas lisas, et Reformierakond teeb eelarvele kindlasti muudatusettepanekud, mis toetavad teadus-arendustegevuse rahastamise tõusu, keskmise pensioni tulumaksuvabastust, eestikeelsele haridusele üleminekut, õpetajate palkasid, kohalike teede rahastamist ja riigi IT võimekuse tõstmist.