FOTOD | Ratas, Reps ja Korb saabusid Tartusse Keskerakonna sisetüli lappima. Kas abilinnapead sunnitakse ametist lahkuma?

Eilses Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" puikles Ratas vastamast, mis tema hoiak ikkagi on ja kas ta leiab, et abilinnapead Monica Rand ja Madis Lepajõe peaks ametist lahkuma või mitte. "Nii ei saa, et hakkame Tallinnast ütlema, mis Tartus tehakse, tuleb ikka kohale minna."

Meenutuseks olgu öeldud, et septembris sai Jaan Tootsist Aadu Musta asemel Keskerakonna Tartu piirkonna juht. Näiliselt väikesest parteisisesest muudatusest kasvas suurem verevahetus. Oktoobri esimeses pooles jõudis meediasse, et ilmselt jäävad senised abilinnapead Rand ning Lepajõe töökohast ilma. Duo asemel sooviks Toots nendes ametites näha Vladimir Šokmani ja Rein Kokka.

Kui Lepajõe on oma sõnavõttudes olnud tagasihoidlikum, siis Rand on korduvalt öelnud, et vabatahtlikult oma ametist ei lahku. Seis on sama praegugi.

Eilses Vikerraadio saates uuriti peaministrilt sedagi, kas Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) on talle öelnud, mil Reformierakonna kannatus katkeb ning Keskerakond hoopis opositsiooni kaklema saadetakse. Ratas vastas, et on Klaasiga palju suhelnud, aga millestki sellisest pole juttu olnud. Peaminister nentis, et teatud ebastabiilsus on, ent tehakse kõik, et taas stabiilsus saavutada ning Keskerakond ikka koalitsiooni jääks.