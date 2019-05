FOTOD | Ratas kohtumisel ÜRO saadikutega: digipööre on väikeriikide võimalus

„Maailma mõistes oleme kõik väikesed riigid ja koostöös saame paremini vastata väljakutsetele nagu kliimamuutused ja kestlik majandusareng. Eesti kogemus on näidanud, et üleilmsete murede lahendamisel on meil tihti sarnased huvid ja seepärast on oluline, et leiaksime ühisosa," ütles Ratas.

„Eesti on oma võimaluse leidnud digiarengus, meil on efektiivne riik, kus digiallkirjad, mobiilimaksed, e-maksuamet, e-valimised või e-tervis ei ole enam tulevikumuusika, vaid tegelikkus," ütles peaminister oma kõnes. „Peaministrina allkirjastan digitaalselt kümneid dokumente päevas oma mobiiltelefoniga sõltumata sellest, mis riigis ma viibin. Koos suurema osaga Eesti elanikest esitan oma maksudeklaratsiooni elektrooniliselt, isana kasutan pidevalt e-kooli,“ lisas Ratas.

„Digipööre on ka Eesti ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks saamise kampaania oluline osa ning oleme selle käigus leidnud palju uusi sõpru ja saanud jagada oma teadmisi ja oskusi paljude riikidega üle maailma. Oleme olnud edukad, kui meie partnerid ÜROs meie edust osa saavad.“

Kohtumisel osalesid esindajad Beninist, Botswanast, Burundist, Cabo Verdest, Kesk-Aafrika Vabariigist, Tšaadist, Komooridelt, Kongost, Egiptusest, Eritreast, Gambiast, Grenadast, Jamaikalt, Keeniast, Kiribatilt, Malawist, Malist, Palestiinast, Seišellidelt, Lõuna-Sudaanist ja Tongast.