FOTOD | Ratas Ämaris: brittide pühendumus NATO julgeolekule on muljetavaldav

Peaministri sõnul on Eesti ja Ühendkuningriigi kaitsekoostöö pikaajaline ning väga tugev, ja seda nii kahe riigi vahel, mitmepoolselt kui NATOs. „Eesti-Briti kaitsekoostöö sai alguse ligi 100 aastat tagasi, mil britid saatsid vabaduse eest võitlevale noorele riigile appi oma laevastiku. Need alused tõid Eesti vabadusvõitlejatele varustust, aga veelgi tähtsamana tõid nad meile kindlustunnet,“ sõnas Ratas.

„Kaitsekoostöös on hindamatu väärtusega solidaarsus ja teineteise tugevustele toetumine. Mul on hea meel, et ka Eesti suudab oma vägedega panustada seal, kus meie abi enim vajatakse. Olgu see siis Afganistanis, Süürias, Iraagis või Malis,“ lausus peaminister.

„Kuninglik õhuvägi ei ole sel aastal ainus siinviibija. Alaliselt viibib Eestis brittide juhitud NATO lahingugrupp ning juba peagi saabub suurõppuse Baltic Protector raames siia kuninglik mereväe laevastik. Seega on Suurbritannia väejõud Eestis esindatud nii õhus, maal kui merel ning see on selge märk Ühendkuningriigi pühendumusest alliansi kaitsele ja julgeolekule,“ toonitas Ratas pärast Briti õhuturbe- ja kopteriüksuse ülematega kohtumist.

Rääkides vastuvõtva riigi toetusest, rõhutas peaminister Ratas õhuturbe olulisust Balti riikidele ning märkis, et Eesti hüvitab õhuturbe teostajale kokkulepitud summa ulatuses missiooniga kaasnevad kulud.