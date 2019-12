FOTOD | Raplas süttis Jõe külalistemaja kõrvalhoone, leegid levisid ka peamajale

Praeguse seisuga ei ole teada, et keegi tulekahjus kannatada oleks saanud, külalistemaja peaks olema tühi. Päästjad kastsid külalistemaja veega, et see tuld ei võtaks.

Delfi fotograaf teatab kohapealt, et päästjate töö pole siiski andnud soovitud tulemust ning leegid on ikkagi jõudnud ka külalistemaja kallale.

Jõe Külalistemaja asub Rapla linnas Vigala jõe kaldal.