FOTOD | Raplamaal puhkes elumajas tulekahju, katus hävines täielikult

Kell 12.07 sai häirekeskus teate, et Raplamaal Kehtna vallas Linnaaluste külas põleb puidust elumaja.

Päästjate saabudes tõsteti väljasõidu aste kolmanda peale, et rohkem mehi ja masinaid appi saada. Leegid olid niivõrd suured, et elumaja katus on täielikult hävinenud, eluruumid said tõsiseid vee- ja kuumakahjustusi.Päästetöid raskendas tugev tuul.

Esialgsetel andmetel inimesi hoones ei olnud ja teadmata on põhjus, miks maja põlema võis minna.