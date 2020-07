Pika tänava endisaegse tõllakuuri juures olev plats piirati osaliselt ohutuslindiga.



Puhkeplatsi kõrval asetsev sein varises kokku. Rakvere linn

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul kaasab linnavalitsus eksperdi, et hinnata vanade müüride seisukorda. Rakvere linnavalitsus on ette valmistamas ka taotlust lisarahastuse leidmiseks, et ajaloolised müürid konserveerida.

