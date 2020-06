FOTOD | Rakkes hukkus rongilt löögi saanud 89-aastane jalgrattur

Esialgsetel andmetel ületas 89-aastane mees jalgratta seljas raudteed foori ja tõkkepuuga reguleeritud ülekäigukohas, kui jalgratturitele ja jalakäijatele põles keelav tuli. Mees hukkus saadud vigastustesse sündmuskohal.

Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juhi Tauno Lempu sõnul on tegemist äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga, mida saanuks vältida.

„Kui ülekäigukoht on varustatud nii foori kui tõkkepuuga, teeb see raudtee ületamist palju turvalisemaks kõigi liiklejate jaoks. Kindlasti peab olema hoolas ja mitte eirama foori keelavat märgutuld või proovima enne tõkkepuu langemist veel viimasel hetkel läbi lipsata. Need minutid, mis üritatakse kokku hoida, ei ole seda riski väärt,“ ütles Lempu. „Jalgratturitel tasub kindlasti raudtee ületamisel jalgrattalt maha tulla, et raudteed rahulikult ületada.“

Antud juhtumi kõigi asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Rongiliiklus on praeguseks taastunud.

Sel aastal on üle Eesti jalgratturitega juhtunud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes pea kaks korda rohkem liiklusõnnetusi – 134. Liiklusõnnetuses hukkus kolm ja sai vigastada 125 ratturit. Ida prefektuuris on juhtunud 13 liiklusõnnetust, neis hukkus kaks inimest, sai vigastada 11 jalgratturit. Eelmisel aastal juhtus jalgratturitega sama ajaga seitse liiklusõnnetust, sai vigastada seitse ratturit.