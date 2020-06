FOTOD | Raivo Aeg ja Jüri Luik asetasid juuniküüditamise ohvrite mälestuseks pärja

Kell 14 asetasid justiitsminister ning kaitsepolitseiameti ja riigiprokuratuuri esindaja pärja Liiva kalmistule Pirita-Kosel Scheeli krundil hukatud Eesti ühiskonna- ja poliitikategelaste, õiguskaitseasutuste töötajate ning Vabadussõjast osavõtnute mälestuseks.

Kõikide küüditamisel hukkunute ja kannatanute mälestuseks asetas Tallinna linna poolt Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaalile ning Pääsküla küüditatute mälestusmärgi juurde pärja linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Teriku sõnul on raske leida Eestis perekonda, kelle lähedasi, sõpru või sugulasi poleks küüditamine puudutanud. "14. juuni on üks traagilisematest päevadest Eesti ajaloos, kui Nõukogude okupatsioonivõim saatis loomavagunites sundasumisele umbes 10 000 inimest. President Lennart Meri on öelnud, et selle ööga – üleöö! – muutus nooruke suvine Eesti halliks," lausus Tallinna linnavolikogu esimees.

"Peame tegema kõik selleks, et need sündmused ei korduks, me peame meeles pidama ja näitama, et me ei ole unustanud. Ja me ei unusta..." ütles Terik.

Pääskülas astusid sõnavõttudega üles ja asetasid pärjad ka Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis, ajaloolane Leho Lõhmus ja Nõmme Rahu Koguduse õpetaja Ove Sander.

Täna möödub 79 aastat juuniküüditamisest.

1941. aasta juuniküüditamine oli inimsusevastane kuritegu, mille panid NSV julgeolekujõud toime Baltikumis ja endises Bessaraabias "nõukogudevastastest elementidest" vabanemiseks.

Represseeritute hulgas oli poliitikuid, omavalitsustegelasi, riigiametnikke, politseinikke ja sõjaväelasi, ettevõtjaid ja edukamaid põllumehi, haritlasi ja seltskonnategelasi, kellest paljud saadeti vangilaagritesse ning kellega koos küüditati ka nende pereliikmed.

Enamik Siberisse asumisele saadetuist olid naised ja lapsed, kelle isad ja abikaasad vangistati.

Eestist küüditati 1941. aastal Siberisse rohkem kui 10 000 inimest. Juuniküüditamise tagajärjel hukkus umbes 6000 inimest.