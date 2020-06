FOTOD | Raivo Aeg ja Jüri Luik asetasid juuniküüditamise ohvrite mälestuseks pärja

Hoidmaks inimeste tervist, ei toimunud traditsioonilist mälestustseremooniat, vaid ministrid asetasid pärja kogu Eesti rahva nimel.

Kommunismiohvrite memoriaali mustal müüril, mille juurde justiitsminister täna Eesti rahvalt leinapärja asetas, on üle 22 000 nime, kuid see nimekiri pole kaugeltki lõplik. "Ikka ja jälle tuleb arhiividest välja uut kurbust ja leina ning pole välistatud, et me peame seda nimekirja veel korduvalt täiendama. Justiitsministeerium on koos represseeritute esindajatega valmistanud selleks juba ette ka memoriaali statuudi muudatused," ütles Raivo Aeg.

"Kõik need võõra võimu ohvrid olid määratud kaduma vaikusesse ja unustusse, kuid ometigi on nad täna meiega nimedena müüril. Me ei tohi neid inimesi unustada," ütles Aeg.

Kell 14 asetasid justiitsminister ning kaitsepolitseiameti ja riigiprokuratuuri esindaja pärja Liiva kalmistule Pirita-Kosel Scheeli krundil hukatud Eesti ühiskonna- ja poliitikategelaste, õiguskaitseasutuste töötajate ning Vabadussõjast osavõtnute mälestuseks.

Põlluaas: tragöödia söövitas meie rahva hinge mälupitseri

Kõigi kommunismiohvrite mälestuseks asetas Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali mälestusseina äärde lilled ja küünla ka riigikogu esimees Henn Põlluaas.

"Täna tähistame küüditatute mälestuspäeva. See on leinapäev," ütles Põlluaas oma pöördumises. "Juuniküüditamine, sellele järgnenud sõja-aastad, uued kommunistide-poolsed küüditamised 1945, 1949. ja 1951. aastal jätsid jälje pikkadeks aegadeks. Läbi elatud tragöödia söövitas meie rahva hinge mälupitseri, mida me kanname põlvest-põlve.“

Põlluaasa sõnul meenutame täna nende traagiliste sündmuste ohvreid - kannatanuid, hukkunuid, tagasijõudnuid ja mahajäänuid. "Me ei unusta ka teisi kommunismiohvreid. Mitte ühtegi neist!" ütles ta. "Me langetame pea kõigi nende mälestuse ees. Me mäletame ja mälestame, et midagi sellist ei saaks enam korduda ja et meie lapsed kasvaksid naeru ja rõõmuga vabal, rukkilillesinisel maal, mille esiisad on meile jätnud."

Kõikide küüditamisel hukkunute ja kannatanute mälestuseks asetas Tallinna linna poolt Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaalile ning Pääsküla küüditatute mälestusmärgi juurde pärja linnavolikogu esimees Tiit Terik.