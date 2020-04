FOTOD | Rahvast on murdu: inimesed ei mõika puhkepäevil endiselt kontakti vältida

Autode vool linnast välja on puhkepäevale kohane - hoolimata sellest, et koroonapuhang on kaugel möödumisest.

Lääne-Harju vald on püstitanud Pakri kanti suure plakati, mis ilmestab võimalike viirusekandjate arvu looduskauneid paiku külastavate inimeste seas: "Eelmisel nädalavahetusel külastasid seda piirkonda umbes 1000 inimest, neist 50 olid tõenäoliselt viirusekandjad. Täna on viirusekandjaid juba rohkem. Ootame Sind tagasi peale eriolukorra lõppu!"

Harju maakond on korraldanud erinevaid hoiatussilte, ent külasid veel suletud Tabasalu, Paldiski, Laulasmaa ja Keila-Joa suunas ei ole.

Vaata ülalt galeriist, mis koroonaga muutunud on ning kus paigus inimesi märgata oli!

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!