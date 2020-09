FOTOD | Rahvasaadikutel on esimene tööpäev pärast suve. Presidendi kõne ajal lahkusid saalist neli EKRE saadikut

Kaljulaidi esinemise ajal näitasid neli EKRE saadikut oma meelsust ja otsustasid saalist lahkuda. Nendeks olid Urmas Reitelmann, Jaak Valge, Kert Kingo ja Uno Kaskpeit.

Kingo ütles Delfile, et otsustas presidendi kõne ajal saalist lahkuda, sest on isiklikult Kaljulaidi peale solvunud, kuna viimane andis Mikk Pärnitsale vägivalla ennetamise eest auhinna. Kingo märkis, et Pärnits on ka teda internetis solvanud.

Istungil järgnesid arutelud viimase aja aktuaalsematel ja teravamatel teemadel. Näiteks puudutati distantsõppe küsimust koolides, millest tekkinud suur segadus ajendas Reformierakonna fraktsiooni esitama eelnõu, et valitsus töötaks välja kava, mis oleks aluseks kõigile Eesti alus- ja üldharidusasutustele.

Samuti arutati selle üle, kas USA advokaadi Louis Freeh' ja tema büroo palkamine oli õiguspärane ja Eestile kasulik.

Tööd jagub

Riigikogul seisab uuel istungjärgul ees riigieelarve arutelu ning kevadel jäi pooleli erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni kaotamise eelnõu. Siseministeeriumis on valminud eelnõu, millega seatakse uusi piiranguid Euroopa Liidu väliste riikide kodanikele, kes soovivad Eestis õppida või töötada.