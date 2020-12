FOTOD | Rahvahordidest pole märkigi: hommikune jumalateenistus tõi Kaarli kirikusse vaid kümneid huvilisi

Teenistus algas kell 10. Kohapeal viibiv Delfi piltnik märkis, et usukojas on inimesi kokku circa 40. Tõsi, ilmselt osutuvad tunduvalt populaarsemateks südapäevased ja õhtused jumalateenistused seal ja mujalgi.

Kaarli kiriku kodulehel seisab, et nad on lisanud tavapärastele jõululaupäeva teenistustele kaks teenistust. "Selleks, et inimesi hajutada. Kõigil võiks olla kirikus võimalikult turvaline." Kirikusse lubatakse korraga kuni 400 inimest ning paluti end ette registreerida.

Alates tänasest võib jumalateenistustel olla täidetud ainult pool kirikus asuvatest kohtadest. Valitsus otsusel hakkas maksimaalne 50-protsendiline täituvuse nõue jumalateenistustel ja teistel usulistel talitustel nüüdsest kehtima kogu Eestis. Varem oli selline nõue ainult Harju- ning Ida-Virumaal.

"Palun kõigil kirikusse mineku asemel võimalusel vaadata jõulujumalateenistusi televiisorist, kuulata raadios või jälgida interneti vahendusel, seda eriti eakamatel, riskigruppi kuulujatel ja inimestel, kes tunnevad ennast tõbiselt," märkis rahvastikuminister Riina Solman.

Ringhääling teeb jõuluteenistustest mitmeid ülekandeid, näiteks on täna kell 16 ETV-s ülekanne Jaani kirikus toimuvast teenistusest ja kell 17 saab Vikerraadio ja Klassikaraadio vahendusel kuulata teenistust Haapsalu piiskoplikust toomkirikust.

Valitsus otsustas eile sedagi, et esmaspäevast laieneb kontsertide korraldamise keeld lisaks Ida-Virumaale ka Harjumaale.