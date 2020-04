FOTOD | Pronkssõdurile tehakse iluravi. Tööd peaks valmis saama kuu lõpuks

Kuju on ajutiselt presendiga kaetud ja selle ümber on tellingud. Välja on puhastatud mõned detailid, näiteks kuju skulptor Enn Roosi signatuur.

Monument paiknes kuni 2007. aasta 27. aprilli varahommikuni Tõnismäel Tõnismäe haljakul. 30. aprillil paigaldati osa sellest – skulptuur – Kaitseväe kalmistule

Pronkssõduri juurde koguneb igal aastal 9. maiks tuhandeid venekeelseid inimesi, et seal teise maailmasõja lõppu tähistada. Sel aastal palub Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart koroonaviiruse hirmu tõttu sinna mitte minna.

Restaureerimistööd tellis Vene saatkond.