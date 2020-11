FOTOD | Prokuratuur saatis kohtusse poole miljoni narkodoosi käitlemise süüdistuse

Süüdistuse järgi omandas 34-aastane mees korduvalt edasise realiseerimise ja suure varalise kasu eesmärgil erinevaid narkootilisi aineid ja hoiustas neid enda valduses olevas garaažiboksis Narvas, kuni need tänavu mai lõpus toimunud läbiotsimise käigus sealt leiti ja ära võeti.

Kokku leiti mehe valdusest ligi 120 000 MDMA ehk ecstasy tabletti, ligi 2 kilogrammi kristalset MDMA-d ja ligi 70 kilogrammi vedelat amfetamiini. Selline kogus võimaldanuks narkojoobe tekitamist enam kui poolele miljonile inimestele.

Mees peeti kinni tänavu mai lõpus päeval, mil ta pidi edastama umbes 5000 ecstasy tabletti eeluurimisel tuvastamata isikule, kuid ta ei jõudnud tablettide üleandmiseni ise ja seda tegi tema palvel teine süüdistatav.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Mari Luugi hinnangul on selle juhtumi puhul politsei teinud taas väga head tööd ja hoidnud ära väga suure koguse narkootiliste ainete tänavale jõudmise. „Vähemtähtsaks ei saa kindlasti pidada ka seda, et selliste koguste narkootiliste ainete ära võtmisega kahjustatakse oluliselt narkootiliste ainete ebaseadusliku käitlemisega tegelejaid. Ainete leidmine ja äravõtmine jättis kurjategijad ilma taotletud kriminaaltulust,“ sõnas Luuk.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Dmitri Kabanovil on heameel, et tänavad on nüüd narkootikumitest mõnevõrra tühjemad. „Kurb tõdeda, et ka Virumaal käideldakse narkootiliste ainete meeletuid koguseid ja see on märk sellest, et nõudlus on endiselt suur. Rahva tervise vastu suunatud kuritegevuse lämmatamine on meie jaoks võit igas mõttes. Tulevane kohtuprotsess võib saada heaks signaaliks nii väiksematele kui suurematele narkootikumide käitlejatele – uimastite ebaseadusliku käitlemise vastu võitlemine on üks politsei põhieesmärke ning ebaseadusliku käitlemise eest kehtestatud karistused on väga karmid,“ ütles Kabanov.

34-aastasele mehele esitati süüdistus suures koguses narkootiliste ainete ebaseaduslikus käitlemises korduvalt isikute grupis suure varalise kasu saamise eesmärgil. Karistusraamid sellise teo puhul on kuue- kuni kahekümneaastane või eluaegne vangistus. Teisele süüdistatavale heidetakse ette narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikku käitlemist, mille eest võib karistada kolme- kuni viieteistaastase vangistusega.