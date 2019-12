FOTOD PRESSIKONVERENTSIST | EAÜ ja ERHL: ravimite hindu meie ei määra

Tamro Balticsi juht Leon Jankelevitshi sõnas, et ravimiturg on seadustega ülimalt reguleeritud ala. „Hulgimüüjate ja apteekide võimalused ravimite müüki mõjutada, suunata või ravimite hinda kujundada on marginaalsed. Juurdehindluste regulatsioonid kehtivad muutumatuna aastast 2005. Näiteks müüakse apteegis enim käsimüügiravimeid, mille hind jääb vahemikku 3,21–6,39 eurot, sellisel juhul on juurdehindlus 64 senti kuni 1,28 eurot,“ ütles Jankelevitsh.

Jankelevitsh lisas, et ravimi juurdehindlustele on kehtestatud ülempiir nii hulgi- kui ka jaemüügis. „Sadu või isegi tuhandeid eurosid maksvatele preparaatidele võib apteek lisada vaid 5 eurot ja 11 senti. Selle juurdehindluse eest tuleb katta kõik apteekide käigushoidmiseks vajalikud kulud, alates töötajatele palkadest kuni ravimite säilitamiseks kehtestatud nõuete täitmiseni välja. Hulgimüügis on juurdehindluste määrad sarnastes suurusjärkudes, kusjuures juurdehindlus ei tohi samuti ületada 6.39 eurot. Seega on äärmiselt eksitav arvata, et hulgi- ja jaemüüjad saavad ravimihindu oma äranägemise järgi kontrollida või tõsta. Hind sõltub valdavalt ravimitootjast ja riigist, kes sõlmivad hinnakokkuleppeid. Hulgimüüjad ei ole aga ravimitootjad,“ tõdes Jankelevitsh.

„Nii ravimite hulgi- kui ka jaemüügiturul on Eestis täna juba elav konkurents. Soomes on näiteks ainult kaks hulgimüüjat, Saksamaal kolm. Ungaris lahkus aga apteegireformi elluviimise ajal turult suur hulgimüüja,“ lisas Eesti Ravimimulgimüüjate Liidu (ERHL) juht Teet Torgo.