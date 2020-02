FOTOD | President Maarjamäel: sageli tuleb kohata mõistmatust, ignoreerimist, väljanaermist. Või otsest halvustamist, eriti valus, kui võimupositsioonil olija suust.

Tegemist on üritusega, mis toimub juba teist aastat. Kõik on oodatud memoriaalile küünlaid asetama.

President pidas maha kõne

President Kersti Kaljulaid mainis oma kõnes, et vabakonna keskmes on alati olnud vabade inimeste vaba tahe ja südame sund, mis paneb meid muutma seda, mis peaks olema teisiti.

„Just sellised vabad ja tegusad inimesed, kellele on antud märgata, mis võiks olla meie elus teisiti, kellele on antud oskus teisi kaasa haarata, et need ideed ühiselt ellu viia – just sellised inimesed on olulisimaks takistuseks ja esimeseks sihtmärgiks neile, kelle soov on kehtestada oma tõde. Kisendades teiste oma kinni matta,“ ütles riigipea täna Maarjamäel Eesti kommunismiohvrite memoriaali juures toimunud tänuüritusel „Eesti südames“.

Eesti tänane tugev vabakond toetub oma eelkäijate õlgadele, kes kõigest hoolimata tegutsesid ja hoidsid Eestit südames, ütles riigipea. „Meie tänaseid tegusaid ei ähvarda küüdirongid ega püssitorud. Ent enne, kui kogeda rõõmu saavutatud väiksemast või suuremast muutusest, tuleb sageli kohata mõistmatust, ignoreerimist, väljanaermist. Osavõtliku kaasamõtlemise asemel tuima väntsutamist bürokraatiamasinas. Või ka otsest halvustamist, eriti valus, kui kõrgemal võimupositsioonil olija suust.“

„Jah, on õelaid kommentaare, ent alati on ka asjalikke, eri huvisid ja suhtumisi avavaid arutelusid. On naeruväärsusteni küündivaid või siis pisarateni viivaid reegleid ja tingimusi, ent on alati ka annetamistalgutega kaasatulijad ja neid, kes ütlevad pikema jututa – teeme ära! On meie endi teha, kumb jääb peale,“ rõhutas president Kaljulaid.