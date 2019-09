FOTOD | President Lennart Meri sai mälestuspingi

Lennart Merile nimelise pingi panemise idee pakkusid välja Nõmme asumiseltsid. Pingi asukohaks valiti välja Nõmme gümnaasiumi hoov, kuna just selles koolis on õppinud ka Lennart Meri ise. Pink pandi kunagise Nõmme gümnaasiumi direktori Alfred Teaste mälestuspingi kõrvale. Pingi avamisel osalesid kooli 1. ja 12. klasside õpilased ning õpetajad ja lapsevanemad.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et suur au oli mälestuspink avada Nõmme ja Eesti tõelisele Riigimehele. „Kuigi Lennart Meri arvamused olid nii mõnigi kord väga teravad ja ta ei häbenenud öelda, mida mõtleb, oli see tingitud murest oma riigi tuleviku pärast. Ta suutis tihti saavutada nii mõnegi jaoks võimatut vaid oma karismaatilisust ja sisemist sära kasutades,“ lisas linnaosavanem.

Mart Meri rääkis oma sõnavõtus, et Lennart Meri oli väga uudishimulik ning uudishimu on see, mis paneb nii õpetajad kui õpilased tegutsema. Ta avaldas lootust, et täna avatud pingist võikski saada kooli hoovis just uudishimu pink.

Nimeplaadi kinnitasid pingile Lennart Meri poeg Mart Meri, Nõmme linnaosavanem Grete Šillis, Nõmme gümnaasiumi direktor Riho Uulma ja Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Lennart Meri (29.03.1929–14.03.2006) oli president aastatel 1992–2001.