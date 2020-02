FOTOD | President kohtub Kadriorus valitsuse liikmetega. EKRE ministritest annab end näole vaid Arvo Aller

Nii välisminister Urmas Reinsalu kui ka Ratas ütlesid, et tänasel kohtumisel arutatakse eelkõige Eesti välispoliitikat Venemaa suunal. Nüüd, kui tähistati Tartu rahu 100. aastapäeva, teatas Vene välisministeeriumi esindaja kahel korral, et Tartu rahuleping on kehtetu ja kuulub ajalukku.

Samuti tõstatas aastapäev küsimuse Eesti-Venemaa piirileppest. Rahulepinguga sai Eesti endale Petserimaa ja Narva-taguse piirkonna, mis aga läks pärast teist maailmasõda NSV Liidu kätte. Eesti-Venemaa piirilepet pole seni ratifitseeritud ja otsus on keeruline, sest lepingu osas pole valitsuses üksmeelt. Peaminister peab Eesti-Venemaa piirilepet vajalikuks, EKRE ja Isamaa seda ei poolda.

Eelmisel nädalal sai valitsuse pensionireform riigikogus heakskiidu. Edasi on otsus presidendi teha - Kaljulaidil on kaks nädalat, et otsustada, kas kiita seadus heaks või mitte. Ilmselt on ka see tänasel kohtumisel ministritega jutuks.