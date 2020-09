FOTOD | President Kersti Kaljulaid Tre Raadios: elukvaliteedi mõttes on elu Tallinnast väljaspool pigem parem

President nentis, et tema graafik on tihe, kuid see on vahva.

Küsimusele, kui palju tal oma nelja lapse jaoks aega jääb, vastas president, et neist vaid kaks on veel lapseeas. “Minu tütar on 31 ja mul on kolm lapselast, kelle jaoks mul jääb muidugi väga vähe aega. Aga võib-olla seda väärtuslikum see aeg on ja me kõik oskame seda väga hästi hinnata.”

Kaljulaid leidis, et see on kõigi inimeste, kes tööl käivad, elus ühtemoodi — nii presidendil kui teistel —, et me tunneme, et tasakaal töö- ja pereelu vahel võiks olla parem. “Aga me kõik saame ju ka aru, et elus on kiiremaid ja aeglasemaid perioode. Paraku enamiku inimeste jaoks jõuab see rahulikum aeg kätte siis, kui lapselapsed on parajas eas. Nii et ka mina loodan, et mingil hetkel on mul aega viia neid trenni, teatrisse ja kunstinäitusele,” rääkis Kaljulaid.

Eile Pärnusse jõudnud president töötab Pärnumaal 25. septembrini. Selle aja jooksul kohtub Eesti riigipea Pärnu linna ja maakonna inimestega, külastab kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, koole, asutusi ja kodanikuühendusi.

President märkis, et muude tegevuste kõrval kuulub tavaliselt tema kavasse ka üks või kaks koolitundi erinevatel teemadel. Seekord Pärnumaad külastades peab ta loengu laiapindse riigikaitse teemal ja räägib lastega Eesti kohast maailmas. “Neid valdkondi on, mida koolilastega rääkida. Need on alati toredad kohtumised,” sõnas Kaljulaid.

Ta tõi välja, et nii mõnestki vastusest laste küsimustele on kujunenud mõtteid kõnede jaoks.

Ühtlasi külastab Kaljulaid mitmeid kohalikke ettevõtteid ja sealhulgas läheb ta kindlasti ettevõtlusinkubaatorisse.

Loomulikult innustab president inimesi ka sporti tegema. “Eile sõitsime ratastega nende inimestega, kes tahtsid tulla.”

“Eile käisin ka uues lasteaias, mis on koos ujulaga ehitatud,” loetles Kaljulaid.

President avaldas veendumust, et elukvaliteedi mõttes on elu Tallinnast väljaspool pigem parem. “Seda on tore näha, et see on nii ka siin. Kohaliku elu edendajad teavad, et kui nemad oma inimestele midagi ei paku, inimesi ei aita, siis on selg vastu seina, kuhugile ei ole taganeda — need asjad tuleb ära teha,” selgitas ta.