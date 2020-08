FOTOD | President Kersti Kaljulaid osales NATO lahingugrupi rattatuuril

NATO liitlaste suurendatud kohaloleku poolt korraldatud rohkem kui 1000 kilomeetri pikkune tuur "NATO Velo" kulgeb Tartu poolt Eesti läänerannikule läbi Saaremaa ja Hiiumaa, mille järel võtab suuna edasi Tallinna ning Narva poole, jõudes finišisse 21. augustil.

"Üritus kujuneb märkimisväärseks demonstratsiooniks ühtsusest ja koostöövaimust, millele on pikka aega tagasi pandud alus Eesti kaitseväe ja Briti ning Taani vägede vahel siin Eestis NATO lahingugrupi näol," ütles NATO lahingugrupi ülem Eestis kolonel Paul Clayton. "Lisaboonuseks on võimalus endale füüsilist väljakutset esitades nautida samal ajal kauneid Eesti maapiirkondi."

"NATO Velo" tuur startis Tartus laupäeva hommikul. Esimesel päeval alustas rattatiim tuuri pikima distantsiga – umbes 170 kilomeetrit Pärnuni. Sealt suundus meeskond edasi Saaremaale, kus tuuriga liitus ka president Kersti Kaljulaid, ja seejärel Hiiumaale enne mandrile naasmist. Tiim sõidab läbi Tallinna kolmapäeval, 19. augustil enne tuuri finišeerimist Narvas reedel, 21. augustil.

Kogu tuuri kestel korraldab NATO lahingugrupp "Kohtu sõduriga" kohtumisüritusi, mis langevad kokku rattatiimi saabumistega Tartusse, Pärnusse, Tallinna ja Narva. Ürituste raames avaneb eestimaalastele võimalus kohtuda NATO lahingugrupi sõduritega, näha osaliselt nende varustust (alates väiksematest relvadest kuni soomussõidukiteni) ja NATO ning liitlaste suurendatud kohaloleku kohta siin Eestis rohkem teada saada.

"Varustus ja raskerelvastus, mida Eestisse toome, on siin meie kaitserolli oluliseks osaks," ütles kolonel Clayton. "Kuid samavõrd oluline on ka see, et me tuleme avalikkuse ette ja kohtume Eesti inimestega ning anname oma parima, et olla nende külalislahkuse ja toetuse väärilised."