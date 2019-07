FOTOD | President Kersti Kaljulaid ja Taavi Kotka avasid tüdrukute tehnoloogia suvelaagri

Läinud aasta sügisel avatud HK Unicorn Squad liikumise eesmärk on suurendada tehnoloogia valdkonnas tegutsevate tüdrukute hulka ning julgustada neid olema uudishimulikud tehnoloogiliste avastuste vastu. Tänasel päeval on HK Unicorn Squad liikumine kasvanud Viimsist üle-eestiliseks, ühendades huvilisi Pühajärvest Kuressaareni.

HK Unicorn Squadi suvelaagri avas president Kersti Kaljulaid, kelle hinnangul on julgus uusi asju proovida eluline oskus. “Juba täna on kõik elualad tihedalt tehnoloogiaga põimunud. Kuid tehnoloogia pole ainus, mis meie ühiskonda muudab. Samal ajal muutub ka töö, muutuvad ka inimeste rollid ja arusaamised – pole enam meeste- ja naistetöid ning ka kõige traditsioonilisemad valdkonnad on muutunud tehnoloogiliseks. Muutub ka tehnoloogia, mis pole enam ammu hallide vanameeste ja patsiga poiste pärusmaa. Olulisem on uudishimu, julgus proovida ja ka eksida, soov teha teisiti ja teha paremini, milleks te ju siin oletegi,” sõnas president Kaljulaid suvelaagri osalejatele.

“HK Unicorn Squadi liikumine sai alguse soovist suurendada tüdrukute huvi tehnoloogiaerialade vastu. Eurostati andmete kohaselt on Eestis 21,3 protsenti IKT valdkonnas tegutsejatest naised, mis on küll kõrgem Euroopa keskmisest, aga võiks olla veel parem,” sõnas liikumise HK Unicorn Squad algataja ja eestvedaja Taavi Kotka. “Oma liikumisega püüame aru saada, kas tüdrukute huvi tehnoloogiaerialade vastu on võimalik suurendada, kui kasutada nende jaoks turvalisemat keskkonda. Esimene aasta on näidanud, et oleme oma ainult tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaringidega õigel teel, aga lõppjäreldusi on veel vara teha.”