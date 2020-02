FOTOD | President Kersti Kaljulaid andis kahele mereväelasele kõrgema ohvitseri auastme

Kommodoor Jüri Saska on mereväe ülem alates 1. veebruarist 2017. Eelnevalt on ta teeninud mereväe laevastiku ülemana aastatel 2014-2017, mereväe staabi ülemana 2012-2014, mereväe staabi operatiiv- ja planeerimisosakonna ülemana 2011-2012, mereväebaasi ülemana 2008-2011 ning mereväe staabi operatiiv- ja planeerimisosakonna operatiivjaoskonna ülemana 2007-2008 aastatel. Õppinud on ta lisaks Eestile ka Ameerika Ühendriikides, Rootsis ja Belgias.

Teda on eelnevalt tunnustatud laevastiku kui mereväebaasi teenetemärgiga, mereväe teenetemärgiga „Usk ja tahe“ II klassi teenetemärgiga „Hõbeankur“ ning „Usk ja tahe“ III klass teenetemärgiga „Raudankur“. Lisaks on teda tunnustatud Eesti Mereväe NATO kontingendi medaliga, kaitseväe teenetemärgiga nii kaitsealaste teenete eest kui kaitseväe teeneteristiga eeskujuliku teenistuse eest.

Kontradmiral Igor Schvede asus 2016. aasta suvel tööle Eesti sõjalise esindajana Euroopa Liidu ja NATO juures. Eelnevalt on kontradmiral Schvede töötanud aastatel 2013-2016 kaitseväe peastaabi ülemana. 2007-2012 töötas ta mereväe ülemana.

Eelnevalt on teda tunnustatud mereväe ristiga, kaitseväe peastaabi teeneteristiga, Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga kui kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest.