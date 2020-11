FOTOD | President Kaljulaid tunnustas kolmanda sektori silmapaistvamaid tegelasi

Tänavu said aasta vabatahtlike ja kodanikuühiskonna tegijate tiitlid järgmised isikud:

Kersti Ringmets – Kingitud Elu ja teised organisatsioonid

Triinu Tints – Viljatusravi tugikeskus ja MTÜ Vaikuse Lapsed

Urmas Tobias – abipolitseinik ja kaitseliitlane

Triinu Sink – Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus

Merle Purre – Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine

Riho Tuisk – erinevad organisatsioonid

Sasha Gartman – Ära vaiki! – Eesti



President Kersti Kaljulaid ütles tänasel tunnustamisel, et vabakonna areng Eestis pole kunagi jäänud raha taha, kuna meie inimesed on alati olnud valmis panustama midagi palju kallimat ja see on aeg. Kuigi paarkümmend aastat tagasi jäi meie sissetulekute tase jäi veel arenenud riikide omast kaugele, olid paljud siiski valmis tegema vabatahtlikku tööd, selmet võtta paremaks äraelamiseks veel teinegi töökoht, selgitas riigipea.

„Meil ongi olnud raha vähe, aga see ei teinud meist ühiskonda, mis ei hooli. Oleme panustanud seda, mida meil on olnud ja mis on palju kallim – aega ei saa keegi juurde teha ega juurde osta,“ ütles president Kaljulaid.

See on tema sõnul olnud vabatahtliku tegevuse arengu ilusam pool, kus panustades on leitud teineteisemõistmine ja õpitud tegema koostööd ka nendega, kellega on erinev maailmavaade: „Nendel hetkedel ja oludes, kus tuleme vabatahtlikult eesmärgi saavutamiseks kokku, ei lähe see meile korda. Ja ei peagi minema“.

Valupoolena ei suutnud riik 30 aastat tagasi pakkuda paljusid tugiteenuseid, millest oldi kuuldud, selgitas riigipea. Inimesed asusid küll ise toimetama, ent valu seisnes selles, et puuduvaid teenuseid vajasid nad ise või keegi perest. Nii ongi president Kaljulaidi sõnul meil alati olnud ühelt pool kokku tulemise ja ilusate asjade tegemise rõõm, teisalt vajadus ja kohustus aidata neid, kellest ülejäänud ühiskond kuulda ei tahtnud.

„Nii võiksime advendiajal mõelda sellelegi, et inimesed, kes kannatavad ja neile appi minejad vajavad ülejäänud ühiskonnalt vähemalt võimalust sellest rääkida. Vaatamata sellele, et teemad on ebameeldivad, kurvad ja tihti koledadki. Kui meie ei taha sellest isegi mitte kuulda, siis mõelgem, et keegi ju elab sellist elu. See on üks sõnum, mida kogu Eesti vabatahtlik sektor kannab – meie julgeme toimetada ja teha, julgege teie vähemalt näha ja tunnustada. Isegi siis, kui on kurb, valus ja ebameeldiv,“ rõhutas riigipea.