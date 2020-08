FOTOD | President Kaljulaid silmapaistvatele koolilõpetajatele: valikud oma ajas teeb igaüks ikka ise

Riigipea sõnul pole ta kindel, kui otstarbekas on inimeste sünniaasta järgi põlvkondadeks eristamine.

"Jah – aeg, milles sammuda ’suure sihi poole’, nagu Anna Haava kirjutas, on erinev, oma võimaluste ja piirangutega, mida edasi liikuda soovijal tuleb ületada. Kuid aeg-ajalt kõlavates mõtteavaldustes, et ega üks või teine olukord, mõtteviis, käitumine muutu enne, kui uus põlvkond on peale kasvanud – selles on mu meelest omajagu ka vanema põlve otsitud ettekäänet oma suutmatuste, tegematajätmiste õigustuseks," lausus president Kaljulaid.

Vabariigi Presidendi sõnul on tänaste maailmamuutjate julged mõtted ja teod kunagi enesestmõistetav argipäev.

„Ent vaevalt aitab palju tuge see teadmine, et ehk kunagi... et ehk kunagi ei rajata enam linnaruumi vabaajakeskusi, kuhu ratastoolis inimene ligi ei saa. Et ehk kunagi ei öelda küsimata katsumise kohta, et see on ju elurõõmsa meesterahva loomulik käitumine. Et ehk kunagi võib oma kallimaga soost hoolimata tänaval käest kinni käia, ilma et peaks kartma pilkeid," lisas Kaljulaid.

"Teadke, 2020. aasta lend, et mitte keegi ei vii teie unistusi teist paremini ellu. Iga algust saab pikalt edasi lükata, mõeldes, et kunagi on mul selleks rohkem teadmisi, oskusi, tutvusi ja ressursse. Kui oma aega aga hästi kasutada, siis ongi meil seda aga homme rohkem kui täna ja ülehomme veel enam. Ent tõsi on, et alguse saab iga muutus siis, kui sa ei suuda enam hetkegi taluda mõtet, et sa pole ikka veel pihta hakanud, sellega mis muutmist vajab. Hoidke seda, mis hoidmist vajab, ja tehke ümber see, mis saab olla paremini! Tehke seda vabana ja tehke seda rõõmuga," sõnas riigipea.

Elukestev õpe on edu alus

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et tänavune kooliaasta lõpp oli erakordne, kuid just "uudsed, harjumatud ja ebamugavad olukorrad aitavad areneda ja muutustega kohaneda".

Reps märkis, et elukestvalt õppimine on ainuvõimalik viis tulevikus hästi hakkama saamiseks kiirelt muutuvas maailmas. "Tuleviku tööturul ei piisa enam ainult faktiteadmistest, olulisem on oskus õppida juurde, ammutada teadmisi ning olla avatud uutele väljakutsetele."