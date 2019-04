FOTOD | President Kaljulaid nimetas peaministrikandidaadiks Jüri Ratase

Riigipea on kohtunud kõigi parlamendifraktsioonide juhtidega ning nende konsultatsioonide tulemusel teeb ettepaneku valitsuse moodustamiseks Jüri Ratasele. "Nüüd on Jüri Ratase ülesanne moodustada valitsus, mis tervikuna ning mille iga liige eraldi austab meie põhiseaduse mõtet ja hindab neid väärtusi, mis kirjas me põhiseaduses," ütles president Kaljulaid.

Ülemöödunud nädalal parlamendi avaistungil kõneldes rõhutas riigipea, et Eesti põhiseaduse 12. paragrahv ütleb – kõik on seaduse ees võrdsed: kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Jüri Ratasel on nüüd 14 päeva, et teha riigikogus ettekanne tulevase valitsuse moodustamise põhimõtetest ja saada parlamendilt toetus.