FOTOD | President Kaljulaid nimetas ametisse väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri

"Soovin Kert Kingole jõudu ja kiiret sisseelamist uude ametisse, sest juba lähinädalatel tuleb valitsusel lõpule viia riigi eelarvestrateegia ja järgmise aasta eelarve arutelud. Samuti seisavad ministril ees olulised väljakutsed, mis on seotud meie väliskaubanduse ja ettevõtjate toetamisega välisturgudel ning loomulikult Eesti visiitkaardiks oleva e-riigi arendamisega," ütles peaminister Jüri Ratas.

Eelmine IT- ja väliskaubandusminister Marti Kuusik sai sellel positsioonil olla napilt üle ööpäeva, kui astus juba tagasi. Nimelt avaldas ministri ametisse nimetamise päeva Eesti Ekspress koostöös Eesti Päevalehega artikli, milles mitmed allikad ütlesid, et Kuusikul on kombeks kodus vägivalda tarvitada.

Kert Kingo on töötanud politsei- ja piirivalveameti kriminaalosakonnas uurijana ning maksu- ja tolliameti erimenetluse talituses juristina.

Kert Kingo lõpetas 2001. aastal Tallinna Majanduskooli õiguse erialal. Valdab eesti, inglise ja vene keelt. Kert Kingo sündis 5. märtsil 1968 Tartus.