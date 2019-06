FOTOD | President Kaljulaid Lätis: üheskoos oleme alati võidukad

"Võidud meie vabadussõdades tõestasid, et Eesti ja Läti rahvad väärivad iseseisvust ja oma riiki. Tõestasid, et meie riikide väiksus, keeruline geopoliitiline asend ning pea lootusetuna näiv olukord ei ole ületamatuks takistuseks, kui me vaid ise tahame ja julgeme oma vabaduse eest seista. Kaotades ollakse alati üksi. Üheskoos oleme alati võidukad," ütles Eesti riigipea.

President Kaljulaid osales täna koos oma Läti kolleegi Raimonds Vējonisega Võnnu lahingu 100. aastapäeva tähistamisel Cēsisise piirkonnas. Hommikul avasid presidendid Skangali lahingu mälestuskivi ning asetasid pärjad Vabadussõja mälestusmärgile Liepas.

"Saame täna tähistada võitu, kuid peame mäletama ka hinda, mida meie eelkäijad Vabadussõjas maksma pidid ning neid tuhandeid sõdureid, kes enam lahinguväljadelt koju ei naasnud," lausus president Skangali lahingu mälestuskivi avades.