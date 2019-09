FOTOD | President Kaljulaid koristas pärast Tartu rattamaratoni rajapervi

"Kurb on näha, kuidas spordiürituste järel on tihti metsades ja teepervedel tühje joogipudeleid, geelipakke ja muud prügi. Selleks, et meil oleks kõigil hea tervisespordiga tegeleda, peame hoolitsema ka oma keskkonna eest," lausus riigipea.

Presidendi sõnul võiks iga kord õue jalutama või sportima minnes olla eesmärgiks endast mitte midagi maha jätta ning veelgi parem oleks ka nähtud prügi kaasa võtta ja hiljem ära visata.

"Nii nagu oleme võistluse ajal rajal üksteise vastu kenad, nii peaksime olema kenad ka meie ilusa looduse vastu ning järgmiste sportlaste vastu, kes tahaksid samuti näha enda ees puhast rada," lisas riigipea.

"Käitlemata prügi on aina kasvav probleem üle maailma. Anname siis kõik oma panuse, et Eesti metsaalused ja teeperved jääks puhtaks ning meie loodus kahjustamata - kasutame korduvkasutatavaid joogipudeleid, toome oma prügi metsast ära ja korjame kokku ka teiste visatud prügi," ütles president Kaljulaid.