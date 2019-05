FOTOD | President Kaljulaid kohtus Gruusia riigipeaga

Täna kohtus Gruusia president Salome Zurabišvili Kadriorus president Kersti Kaljulaidiga, misjärel andsid presidendid ühise pressikonverentsi.

„Eesti ja Gruusial on mitmekülgne koostöö alates Eesti reformikogemuse jagamisest kuni kaitsekoostöö ning hariduseni," ütles Kaljulaid. "Meie suhted on väga lähedased. Gruusial on eriline koht iga eestlase südames ja ka minul on soojad mälestused 2017. aasta riigivisiidist," lisas ta.

"Juba see, et teete ühe oma esimestest ametlikest visiitidest Eestisse, on märk meie riikide tihedast koostööst,“ lausus president Kersti Kaljulaid täna kohtumisel Eestisse kahepäevasele ametlikule visiidile saabunud Gruusia presidendi Salome Zurabišviliga.

„Eesti seisab jätkuvalt sõbrana Gruusia kõrval ja toetab teie pürgimist Euroopa Liitu ja NATOsse. Mida edukam on Gruusia reformide elluviimisel ja õigusriigi tugevdamisel, seda paremini saab Eesti teie eest seista, “ lisas president Kaljulaid.

Eesti riigipea rõhutas, et Gruusia territoriaalne terviklikkus tuleb taastada: „Olen ise seisnud teie riiki lõhestaval kurjuse joonel ning olen seda teemat tõstatanud paljude teiste riigijuhtidega ning rahvusvahelistes esinemistes. Me ei tohi kunagi leppida praeguse olukorraga.“

Pärast seda jalutasid riigipead koos Mikkeli muuseumisse, kus on avatud näitus Gruusia rahvusliku kunsti alusepanija Niko Pirosmani loomingust. Seejärel asetas Gruusia riigipea pärja Vabadussamba jalamile ja liikus sealt edasi kohtumisele Riigikogu esimehe Henn Põlluaasaga.

Täna on president Zurabišvilil plaanis ka visiit Maarjamäe memoriaali, õhtupoolikul kohtub ta Gruusia kogukonnaga ja osaleb õhtul Kaljulaidi pakutaval õhtusöögil Keila-Joa lossis.