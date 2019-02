FOTOD | President Kaljulaid andis Laulasmaa mändide all üle riiklikud teenetemärgid

Teenetemärgi saaja te hulgas oli näiteks ettevõtjad Tiit Pruuli ja Oleg Gross, kultuuriajakirjanik Mart Juur, näitleja ja lavastaja Madis Kalmet, muusik Jaagup Kreem ja Soome välisminister Timo Soini.

Arvo Pärdi Keskuses kell 13 alanud tseremoonia algul kõlas Laulasmaa Kooli mudilaskoori esitluses Eesti hümn, selle järel pidas kõne president Kaljulaid.



Riigipea alustas oma kõnet sõnumiga, et ehkki tänavu on teenetemärgi saajaid 112, polnud see taotluslik. "Aga ometi on see sümboolne – laureaatide ridades on tõepoolest palju neid, kelle töö aitab just seal, kus tuleb valida 112. Või neid, kes aitavad teha nii, et seda numbrit ei tuleks valida."

Ta sõnas, et ei ole saladus, et sotsiaalvaldkonna madalad palgad on probleemiks nii meil kui ka jõukamates riikides. "Riiklikud teenetemärgid on minule presidendina võimalus öelda, et te olete mulle väga olulised," ütles Kaljulaid.