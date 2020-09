FOTOD | President ja pärnakad tegid pika rattatiiru läbi linna

Täna õhtul pärast tööd käis president kümne kilomeetri pikkusel rattatiirul, kaasa sõitma oli oodatud kogu linnarahvas. Matk algas Kesklinna silla kandist ja lõppes jahtklubis.

Riigipea peatub sel sügisel perioodil Pärnus Rannahotellis. Sarnaselt varasematele aastatele töötavad sel ajal Pärnus ka need presidendi kantselei töötajad, kes on seal toimuvate sündmuste ja kohtumistega vahetult seotud. Kümne päeva jooksul on riigipeal kavas kohtuda kohaliku elu edendajatega, külastada ettevõtteid ja omavalitsusi, koole ja kodanikuühendusi ning riigiasutusi.