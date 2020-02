FOTOD | Presidendi külastusele eelnev huligaanitsemine Viljandis: laululava põrand on rikutud

Enne Vabariigi aastapäeva pidustusi, mille raames on Viljandit väisamas ka president Kersti Kaljulaid, on Lõuna-Eesti väikelinna laululava põrand anonüümsete driftijate poolt ära materdatud: laululava esine on kaetud tumedate rehvijälgedega.

Toimunust saadi teadlikuks eilsel hommikupoolikul, mil laululava väljanägemise eest vastutavad isikud märkasid tantsuplatsi ilmestamas öötundidel tekkinud tumedaid triipe. Muserdavamaks muudab asjaolud just see, et esmaspäeval, kell 15:30, on kavajärgselt lauluväljakut väisamas Eesti Vabariigi president isiklikult.

Ajakriitiline

"See toimus 21. veebruaril, kella kahe ajal öösel. Videoväljavõtted on edastatud politseile," selgitas juhtunu tagamaid Merve Süvaorg, linnavalitsuse heakorrajuht. "Eelnevalt oli plats valmis seatud 24. veebruariks, mil Viljandit on külastamas president Kaljulaid. Reedesel hommikul tuli aga signaal, et keegi on käinud driftimas ja lavaesise ära rikkunud. Lasime kohe võtta videoväljavõtte, kuna tavaline survepesu seda maha ei võta, selleks tuli eraldi tellida mehed, kes viivad läbi soodapesu. Maksumus jääb suurusjärku 600 eurot."

Puhastusteenuse osutaja Pinnad Puhtaks OÜ sõnul on rehvijälgedest vabanemise protsess veel poolik.

"Hetkel tegime soodapritsiga jäljed puhtaks, aga homme käib traktor lavaesise harjastega üle," märkis ettevõtte töötaja Delfile. Kutse puhastama tulla saabus ettevõttele eilse hommikupooliku kanti.