FOTOD | Presidendi külastusele eelnev huligaanitsemine Viljandis: laululava põrand on rikutud

Enne Vabariigi aastapäeva pidustusi, mille raames on Viljandit väisamas ka president Kersti Kaljulaid, on Lõuna-Eesti väikelinna laululava põrand anonüümsete driftijate poolt ära materdatud: laululava esine on kaetud tumedate rehvijälgedega.

Toimunust saadi teadlikuks eilsel hommikupoolikul, mil laululava väljanägemise eest vastutavad isikud märkasid tantsuplatsi ilmestamas öötundidel tekkinud tumedaid triipe. Muserdavamaks muudab asjaolud just see, et esmaspäeval, kell 15:30, on kavajärgselt lauluväljakut väisamas Eesti Vabariigi president isiklikult.

Ajakriitiline

"See toimus 21. veebruaril, kella kahe ajal öösel. Videoväljavõtted on edastatud politseile," selgitas juhtunu tagamaid Merve Süvaorg, linnavalitsuse heakorrajuht.