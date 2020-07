FOTOD | Prantslased Tallinna kohal! Hävitajad Mirage lendasid Prantsuse rahvuspüha puhul üle linna

Prantsuse suursaadik Eric Lamouroux kutsub kõiki Prantsusmaa sõpru tänavustest rahvuspüha virtuaalsetest pidustustest osa võtma. "Ülemaailmse koroonapuhangu tõttu Prantsuse saatkond tänavu traditsioonilist vastuvõttu Tallinnas ei korralda. See-eest on saatkonna digikanalite vahendusel kõikidel soovijatel kogu nädala vältel võimalik meiega peomeeleolus kulgeda. Boonusena saab täna Tallinna kohal Prantsuse hävitajate madallendu nautida," sõnas suursaadik Lamouroux.

Prantsuse õhuväge Mirage2000-5 hävitajad valvavad Ämarist Balti riikide õhuruumi tänavu maist-augustini. Prantsuse õhuvägi on õhuturbemissioonil osalenud regulaarselt selle algusest 2004. aastast saadik. See on prantslastel teine kord paikneda NATO Balti õhuturbemissiooni raames Ämaris.