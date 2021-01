FOTOD | Poolteist tundi tööd: põhiseaduskomisjon valis Poolametsa ja Läänemetsa tagasi

Eile virtuaalsena plaanitud põhiseaduskomisjoni istung ei sujunud, sest praegune esimees Anti Poolamets (EKRE) ja aseesimees Lauri Läänemets (SDE) astusid sõnasõtta, kuna viimane tahtis istungist osa võtta füüsiliselt Poolametsa kabinetis ehk Läänemetsa arvates komisjoni töö toimumise kohas. Poolamets sellega ei nõustunud ja kui Läänemetsaga liitusid ka teised opositsioonisaadikud Kaja Kallas ja Valdo Randpere (REF), siis otsustas ta taanduda EKRE fraktsiooni, et sealt komisjoni tööd juhtida. Kallas ja Randpere tulid enda sõnul istungile seepärast, et Poolamets ei saaks muudatusettepanekute esitajate mikrofoni välja lülitada.

Istungil toimunud kaos päädis sellega, et Läänemets otsustas tagasi astuda. "See oli kõige kiirem viis tuua Anti Poolamets komisjoni esimehe koha pealt tagasi, sest kui riigikogu liikmele antakse 5 sekundit aega, et oma mõtet, Eesti rahva tahet tutvustada, siis tegelikult võetakse sul ju sõna ja võimalus kellegi eest seista ära ja selliseid asju ei saa juhtuda," ütles ta eile Delfile.

Mida ütleks Läänemets neile Eesti inimestele, kes on viimastel päevadel põhiseaduskomisjonis toimuvat uudistest jälginud ja mõtlevad, et milleks see kõik? "See on hästi kurb," ütles ta. "Ja ega mul ei ole ka mingit rõõmu siin istuda ja seda teha. Aga kui pannakse tööle demokraatia teerull, suukorvistatakse parlamenti, siis meil ei ole võimalik kõrvale astuda ja lasta sel juhtuda. Sest kui täna tehakse referendumi küsimuses, siis homme võib see olla mingis muus küsimuses."

Täna pärast komisjoni esimehe ja aseesimehe valimist arutatakse edasi abielureferendumi eelnõu üle 9000 muudatusettepanekut. Senise kava järgi peaks abielureferendumi eelnõu teine lugemine riigikogus toimuma järgmise nädala kolmapäeval.