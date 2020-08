FOTOD | Poolsada inimest marssisid Tallinnas Poola seksuaalvähemuste eest

Meeleavalduse ühismeedias jagatud kuulutusel selgitatakse, kuidas viimase kahe aastaga on seksuaalvähemuste olukord Poolas üha halvenenud. "Üle 100 kohaliku omavalitsuse on välja kuulutanud LGBT-vabad tsoonid. Poola president on kogukonda mitmeid kordi avalikult halvustanud, kutsudes neid “ideoloogiaks, mitte inimesteks”. Poolas toimunud pride-rongkäigud on muutunud agressiivsete vastaste tõttu vägivaldseks. Aktiviste arreteerivad erariietes politseinikud ilma õigusliku aluseta ning julmal viisil," kirjutatakse pöördumises.

Möödunud nädalal toimus sarnane meeleavaldus Poolas Varssavis, mis algas ühe LGBT-aktivisti vahistamisest. Naine vahistati Poola ametivõimude väitel, kuna ta kahjustas homofoobsete sõnumitega kaetud sõidukit. Vahistamisest sündinud meeleavaldus ei möödunud rahulikult, politsei vahistas osalejaid ning kasutas vägivalda.

"Mitmed inimõiguste eest seisvad organisatsioonid, sh ÜRO inimõiguste komitee ja Human Rights Watch, on Poola politseivõimude ning valitsuse tegevust kritiseerinud ja nõudnud, et nad lõpetaks LGBT aktivistide vaigistamise ning kaitseks selle asemel inimeste õigust võrdsele kohtlemisele," seisab Eesti meeleavalduse kuulutuses.

Täna kogunenud inimeste eesmärk on avaldata toetust Poola LGBT kogukonnale ja seista nendega solidaarselt.

Meeleavaldus algas Vabaduse väljakul, kust liiguti Poola suursaatkonna ette.