FOTOD | Pool tonni tülikaid teetigusid leidsid oma lõpu krematooriumis

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et kogumiskonteineri paigaldamine on katseprojekt, millega soovitakse pakkuda elanikele abi võitlusel lusitaania teeteoga. “Kogumiskonteineri aktiivne kasutamine on näidanud, et pilootprojekt on ennast õigustanud. Kolme nädalaga on konteinerisse elanike poolt toodud ligi pool tonni kahjureid. Oleme transportinud konteinerisse kogutud hiidnälkjad Tallinna Väikeloomade Krematooriumisse, kus need hävitati,” selgitas Hanimägi ning lisas konteinerit plaanitakse hoida antud asukohas ja teenust pakkuda kuni augusti lõpuni.

Lusitaania teeteod tuleks enne konteinerisse viskamist panna kilekotti, et vältida nälkjate väljaroomamist. Metall- või klaasanumaid palutakse konteinerisse mitte panna. „Lusitaania teetigude leviku ohjamine Haaberstis õnnestub paremini vaid siis, kui üheskoos sellesse panustame,“ lõpetas linnaosavanem.

Lusitaania teetigude hävitamiseks on mitmeid meetodeid. Soovitav on nad kokku korjata ning leida sobiv eutaneerimisviis. Tigusid võib kas külmutada vähemalt –20°C juures 24 tunni jooksul või kallata üle keeva veega. Linnaosa elanikud saavad talgute korras kokku korjatud lusitaania teetigude transpordi soovist teada anda täites selleks ankeedi veebilehel https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Lusitaania-teetigu . Linnaosavalitsuse poolt pakutav hiidnälkjate transpostimine toimub vaid tööpäevadel ja see on elanike jaoks tasuta.

Kokku korjatud lusitaania teeteod saab igaüks ka ise viia Tallinna Väikeloomade Krematooriumisse. Lusitaania teeteo leviku ohjeldamiseks on Tallinna Väikeloomade Krematoorium (aadress Raba tn 40) valmis tasuta vastu võtma ja eutaneerima igas koguses lusitaania teetigusid. Krematoorium võtab linnaasutuste ja linnakodanike poolt kogutud lusitaania teetigusid vastu lahtiolekuaegadel, mis on leitavad krematooriumi kodulehel http://www.loomakrematoorium.ee/.