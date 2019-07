FOTOD | Põltsamaal on maisi sees vähid

Talu pererahvas valis mustriks vähid just seetõttu, et vähk oma mitmes tähenduses on tähelepanu väärt. Ühest küljest on vähk veeloom, mille Eestis elutsevast liigist, jõevähist, on saanud ohustatud liik. Teisalt on vähk traagiline haigus, mille austamiseks ja raviks annab Sarapiku talu iga talu- ja labürindikülastaja pileti pealt 20 senti vähiravifondile Kingitud Elu, kirjutab Toretalu oma Facebooki lehel.