FOTOD | Politseinikud kõrvaldasid Lääne-Virumaal viimaste aastate suurima kanepikasvatuse ja konfiskeerisid ligi 200 000 euro väärtuses meelemürke

Ida prefektuuri narkokuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul on tegu viimaste aastate jooksul suurima kanepikasvatusega, mis on Virumaal avastatud. „Mehed kasvatasid kanepit Lääne-Virumaal maapiirkonnas ühe vanas tööstushoones, mille kelder oli spetsiaalselt ümber ehitatud. Muuhulgas olid seal valgus- ja soojusseadmed. Läbiotsimisel võtsid politseinikud ära ligi pooltuhat erinevas kasvufaasis kanepitaime,“ sõnas Kabanov.

Kabanov lisas, et antud asja uurimises tehti koostööd maksu- ja tolliameti uurimisosakonnaga. „Uurimine on tegelikult veel alles algusjärgus ning mitmed asjaolud vajavad täpsustamist. Praeguses uurimisfaasis ei saa me kinnitada, kas ainet müüdi Eesti turul või mujal,“ selgitas Kabanov.

Politseinikud pidasid neljapäeval, 4. aprillil kahtlustatavatena kinni kaks meest. Nädalavahetusel taotles prokuratuur meeste vahistamist ning kohtu loal võeti mehed kuni kaheks kuuks vahi alla. 32- ja 33-aastased kahtlustatavad ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud.

Läbiotsimiste käigus võeti ära ligi 500 kanepitaime, ca kaks kilogrammi juba kuivatatud kanepit ja ligi 10 000 eurot sularaha. Esialgsel hinnangul võib kogu ära võetud narkoaine hind tänaval ulatuda umbes 200 000 euroni.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Mari Luugi sõnul taotles ta kohtult meeste vahistamist, kuna hinnates seni tuvastatud asjaolusid ei ole välistatud see, et vabaduses viibides võivad nad jätkata kuritegude toimepanemist ja arvestades ka seni menetluse kestel tuvastatut oli vahistamise taotlemine vältimatu.