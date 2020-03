FOTOD | Politseinikud kontrollisid Viru rabas liikumispiirangutest kinnipidamist

Politseinikud kontrollisid liikumispiirangutest kinnipidamist muuhulgas ka Viru raba õpperajal, kuhu oli kogunenud hulgaliselt loodushuvilisi.

Kuuldes, et rabas on juba palju inimesi ja distantsi hoidmine võib olla keeruline ülesanne, loobus nii mõnigi seltskond Viru rappa minekust, et leida mõni vähemrahvastatud paik.

Pärast politseinike lahkumist jätkus inimeste juurdevool ja rappa suundusid ilmselt ka need, kes oleks politseiautot nähes mõne teise paiga valinud.

Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel.

