FOTOD | Politseikoer Rikky leidis Kaagvere metsarüppe kadunud vanaproua üles vähem kui tunniga

Eile õhtul sai politsei teate, et Tartumaal Kaagvere külas läks metsa jalutama ja jäi kadunuks eakas mäluprobleemidega proua. Sama daami on tulnud politseil otsida ka mõned aastad tagasi - toona vältas otsing poole ööni, kuni naine leiti metsast lõpuks lennusalga toel.

Eile reageerisid sündmusele esmajärjekorras koerajuhid ühes teenistuskoertega. Konkreetses patrullvahetuses olid ühes pundis 2-aastane teenistuskoer Rikky, 6-kuune kutsikas Romi ning äsja politseiperre saabunud 2-kuune kutsikas Karma. Viimased kaks olid patrullimas, võtmaks Rikkyst eeskuju ning kohanemaks üheskoos politseitöö väljakutsetega.

"Politseikoer Rikky ei andnud võimalust oma võimetes kahelda ning leidis abivajava proua metsast vähem kui tunniga üles," kirjutati Lõuna prefektuuri Facebook'i postituses. "Olgugi, et proua kadumisest oli oma 7 tundi möödas, ei olnud ses metsasihis õnneks kõrvalised sel ajavahemikul liikumas ega naist otsimas käinud. Nii sai koer kõhklematult otsida ja liikuda mööda otsitava proua jälgi, kuni ta ka leidis. Kusjuures, ka Rikkyle oli see esimene kadunud inimese otsing."

Politsei toonitab, et kui keegi sinu lähedastest peaks olema maastikul eksinud, tuleks sellest aegsasti teada anda numbril 112 ning võtta arvesse politseilt võetud juhiseid. Olenevalt maastikust võib olla kõige targem just nimelt koerad otsima saata, ent nende töö on raskendatud, kui maastikul on erinevate kõrvaliste otsijate ja teiste osapoolte jälgi.

Lõuna prefektuuri postitust saab näha siit.