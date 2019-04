FOTOD | Politsei viis Tallinnas läbi teavituskampaania autovaraste vältimiseks

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul oli teavituskampaania ajendiks asjaolu, et viimasel ajal on Põhja-Tallinnas sagenenud autode lõhkumine ning lühikese aja jooksul on Kalamaja asumis sisse murtud pea 30 sõidukisse.

Kui korravalvuritle jäi sõidukis silma isiklikke esemeid, mis võiksid ka kurjategijate huvi äratada, jäeti auto kojameeste vahele teavitussedel.