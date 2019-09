FOTOD | Politsei trahvis kiiruseületajaid rahunemispeatusega

Delfiga rääkinud autojuhid olid kiirust ületanud möödasõitu tehes ja teadlikult. Rahunemispeatuse ideest olid nad eile uudistest lugenud ning eelistasid seda seetõttu, et ei peaks rahalist trahvi maksma. Mõlemal tuli oodata 45 minutit, mida sisustati peamiselt nina telefonis.

Autojuht, kes oli kiirust ületanud suisa nii palju, et oleks pidanud 400 eurot trahvi maksma, võttis pakkumise tee ääres rahuneda väga hea meelega vastu.

Politsei eksperiment

Politseil on plaanis rahunemispeatuse võimalust katsetada paar-kolm korda. Kui rahunemispeatus oma eesmärki teenib, võiks see Kasemetsa sõnul olla seaduslik karistusmeede.

"Politseinikena teame, et sõidukiirus määrab ära, kui raskelt inimesed õnnetuses viga saavad. Samas peavad sõidukijuhid kiiruse ületamist paraku täiesti normaalseks nii linnas kui ka maanteel. Trahv tihtipeale mõjutusvahendina ei tööta, eriti kiiruskaamera trahvide puhul, sest neid võetakse tavapäraste arvetena, mis pärast tasumist ära unustatakse," selgitas politsei innovatsiooninõunik Elari Kasemets.

"Intervjuudest autojuhtidega tuli välja see, et kõige rohkem häiris kiiruseületajaid politseiautos veedetud aeg. Sellest tuli ka mõte, et mõjutaks autojuhte hoopis sellega," ütles ta.