FOTOD | Politsei otsib Pärnumaal kadunud 33-aastast Liisi

Häirekeskusele teatasid murelikud lähedased naise kadumisest 21. juunil. 20. juuni õhtul lahkus Liis kodust tumehalli värvi sõiduautoga Toyota Yaris 671ATN. Politseinikud asusid Liisi koheselt otsima ja on suhelnud tema lähedastega ning kontrollinud tema võimalikke viibimispaiku. 33-aastast Liisi politseinikel aga seni leida pole õnnestunud.

Foto: Politsei

Eile õhtupoolikul positsioneerisid politseinikud Liisi telefoni ning see näitas, et ta võib viibida Surju kandis. Politseinikud kontrollisid piirkonda, kuid naist ei leidnud. Politseinikud jätkavad täna tema otsimist piirkonnas. Liisi telefon on praeguseks välja lülitatud.

Kodus lahkudes oli Liisil seljas tume pluus, mis oli eest punast värvi. Jalas olid tal tumedad püksid. Liis on keskmise kehaehitusega, umbes 170 cm pikk ja tal on pruunikad juuksed. Liisi elu ja tervis võivad olla ohus.

Palume kõigil, kes on näinud kirjeldustele vastavat isikut või teavad infot Liisi asukoha kohta, palume sellest teada anda häirekeskuse lühinumbril 112 või e-posti teel rain.reinson@politsei.ee.