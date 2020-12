FOTOD | Politsei otsib Nõmme kandis luusivat ja klaase puruks kõmmutavat kodanikku

Nõmme piirkonnapolitseinik Aleksandr Suhhanov sõnas Delfile, et tegemist on tõenäoliselt õhupüssist lastud kuulidega. Ta nentis, et viimaste päevade jooksul on teateid säärastest juhtumitest jõudnud politseini mitmeid.

"Ühe juhtumi puhul on lastud maja akendesse ning paar juhtumit on seotud auto klaaside lõhkumisega," avas Suhhanov tagamaid. "Täpsemad asjaolud on praegu selgitamisel."

Politsei palub kõigil, kel on lisainformatsiooni nende juhtumite kohta, anda sellest kindlasti teada Nõmme piirkonnapolitseinik Aleksandr Suhhanovile emailil aleksandr.suhhanov@politsei.ee või telefonil 53017674.