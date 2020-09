FOTOD | Politsei otsib Maardus kadunud 74-aastast Valerit

Täna kella kolme ajal päeval sai häirekeskus teate, et Maardus jäi kadunuks Valeri, kes pidi oma abikaasat ootama Maardu Spordikeskuse juures. Paraku meest seal ei olnud. Terviseprobleemidest tulenevalt võib ta kõrvalise abita hätta sattuda.

PPA

Politseipatrullid on kontrollinud mehe elukohta Tallinnas Kärberi tänaval, erinevaid haiglaid ning Maardu linnas erinevaid asukohti. Mehe otsingutesse kaasati ka droon. Paraku Valerit pole seni leitud.

Teadaolevalt on Valeril seljas sinine jope, millel on punane vooder ja jalas sinised teksapüksid. Lisaks võib mehel kaasas olla must kott, kus sees on veepudel. Mees kõnnib halvasti ja käib kepiga.

Kui keegi on otsitavat meest täna Maardu kandis liikumas näinud või teab, kuhu ta minna võis, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.