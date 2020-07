FOTOD | Politsei avastas Põlvamaa metsatukast kanepikasvatuse

Nädala alguses pidas politsei kinni kaks meest, keda kahtlustatakse Põlvamaal metsas suures koguses kanepi kasvatamises.

Põlva menetlusgrupi politseileitnant Signe Saarepuu sõnas, et uurijad tegid erinevaid menetlustoiminguid, mis viisid nii kanepitaimede ebaseadusliku kasvatuse avastamiseni kui ka kahe kuriteos kahtlustatava mehe tabamiseni.

“Kriminaalmenetluses tuvastasime, et kanepitaimi kasvatati Põlva vallas metsatukas. Sündmuskohal oli kasvama pandud ligi 300 kanepitaime, mis olid vahetult enne kahtlustatavate kinnipidamist nende endi poolt kokku korjatud ja tünnidesse pakendatud,” kirjeldas politseileitnant avanenud vaatepilti.

Põlvamaalt leitud kanepitaimed Foto: PPA

Käimasoleva menetluse käigus pidas politsei nädala alguses kinni 31-aastase ja 32-aastase Tartumaalt pärit mehed, kes on varem kriminaalkorras karistamata.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokurör Terje Aleksašin selgitas, et meeste suhtes on alustatud kriminaalmenetlus paragrahvi alusel, mis käsitleb kanepi ebaseaduslikku kasvatamist. „Nii suure kanepitaimede arvu puhul on vähetõenäoline, et mehed neid vaid isiklikuks tarbimiseks kasvatasid ning meeste motiiv ja eesmärk selgitatakse välja edasise menetluse käigus. Igal juhul annab aga sellises mastaabis kanepi kasvatamisese avastamine ja selle likvideerimine selge sõnumi, et õiguskaitseasutused teevad sellise tegevuse paljastamisel järjepidevalt ja jätkuvalt head tööd,“ sõnas Aleksašin.

Politseileitnant Signe Saarepuu märkis, et selliseid suuremaid ebaseaduslikke kanepikasvatusi pole mõnda aega Põlvamaal esinenud. „Kui need aga tekivad, jõuab info varem või hiljem ka politseile ning teeme omalt poolt kõik selleks, et tuvastada need, kes otsivad võimalust teiste tervise arvelt kriminaalse tulu teenimiseks,” sõnas politseileitnant.

„Sellest olulisemgi on, et taoliste kanepikasvatuste hävitamisega hoiame ehk ära paljude noorte kokkupuute narkoainega ning alandame riski tulevaste narkomaanide arvu kasvuks,“ ütles Saarepuu.