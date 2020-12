FOTOD | Põhja prefektuuri politseinikud selgitavad inimestele maski kandmise vajalikkust

Nädalavahetusel näeb avalikes siseruumides, kus piirangud kehtivad, tavapärasest rohkem politseinikke. Politseinikud käivad nii Tallinna suuremates keskustes, nagu Ülemiste, Kaubamaja ja Rocca al Mare, kui ka Harjumaa väiksemates poodides, suhtlevad inimestega, kutsuvad üles haigestumise vältimiseks maske kandma ning vajadusel annavad maski neile, kel seda pole.

Delfi fotograafi sõnul oli täna ennelõunal kaubanduskeskustest nii neid inimesi, kes ütlesid, et unustasid maski autosse või koju, kui ka neid, kes põhimõtteliselt keelduvad maski kandmast.

"Kuna seljataga on palgapäevad ja jõulukinkide ostmine võtab hoogu, otsustasime nädalavahetusel minna kaubanduskeskustesse, suhelda inimestega ja selgitada maski kandmise vajalikkust. Kui vaadata ööpäevaga lisanduvaid haigusjuhte ja nakatumiskordajat Harjumaal ning Ida-Virumaal, on äärmiselt oluline, et igaüks meist annaks endast kõik, et arvud väheneks ja viirus taanduks," sõnas Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani.

Laupäeva jooksul jagasid politseinikud 1237 maski. Kokku käisid politseinikud maski kandmist kontrollimas 237 poes ja keskuses.

Prefekti sõnul võib laupäeva kokkuvõtteks öelda, et Harjumaal ja Tallinnas vaatab vastu valdavalt positiivne pilt – suurem osa inimesi kannab poodides ja keskustes maski ning hajutatuse nõudest peetakse kinni. "Väga paljud inimesed tänasid politseinikke maski eest ja olid meeldivalt üllatunud, kui nendega suhtlesime ja selgitasime, miks on maski kandmine meie kõigi jaoks oluline. Mõned korrad tuli ka ette olukordi, kus inimesed enda sõnul unustasid maski ette panna või ei kandnud seda tervislikel põhjustel. Rõõm tõdeda, et maskist keeldumisi oli vähe," lausus Jaani.

Politseinikud vestlesid ka klienditeenindajate ning turvameestega. "Kindlasti saavad just klienditeenindajad olla külastajatele eeskujuks maski kandmisel, niisamuti turvatöötajad. Näiteks Kesklinna jaoskond tõstis eriti esile Nautica keskuse, Lääne-Harju jaoskond Keila Espaki ja Ida-Harju jaoskond Lasnamäe Centrumi turvameeskonda, kes ise ringi käisid ja inimestega suhtlesid. Viiruse peatamisel on väga suur abi sellest, kui poed ja keskused teevad ka ise teavitustööd 2+2 reeglist ja maski vajalikkusest. Suur aitäh kõigile neile, kes on neid samme juba astunud ning hoiavad oma töötajaid ja kliente," lisas Jaani.