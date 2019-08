FOTOD | Pirital valmib muistsete jooniste järgi uhke lõbusõidupaat

Pirita vabaajakeskuse kõrvale kerkis juulis valge telk, mille all hakati 13. juulil ehitama traditsioonilist viikingipaati. Telk on avatud kõigile huvilistele, kes tahaksid käe külge panna ja tegevust leiab kõigile.

Valmiv paat kingitakse Noorte Kotkaste Tallinna maleva Mererühma noortele, kes on ise ka paadimeistritel abiks käinud. Hiljuti valmisid näiteks aerud ja täna valmistatakse pinke. Paadi ehitamiseks on jäänud aega veel ainult pühapäevani, kuid tegemist on palju. Teiste asjade seas on paat vaja veel tõrvata, et see enne pidulikku vettelaskmist kuivada jõuaks. Ka mast ja puri on vaja püsti saada.

Paadimeistrid Anti Kreem ja Peeter Jõgar rääkisid, et nende tegemisi ja paati on käinud kaemas nii turiste kui kohalikke. Külas on käinud ka vanad paadimeistrid, kellega oli tore muljetada. Ka nõu on käidud meistritelt küsimas.

Väiksematel lastel aidati ehitada omaendi pisikesi paate. Kõigile anti kätte tükk puitu ja nuga ning juhendati. Valmisid purjega ja täitsa vett kannatavad peopessa mahtuvad paadid, rääkis paadimeister Anti Kreem.

Pirita Vaba Aja Keskuse juht Eero Kiipli rääkis, et kui tekkis soov teha midagi uut — varem pole Vaba Aja Keskus midagi sellist korraldanud — siis idee teha avatud paadivalmistus sündis keskkonnast. Kiviviske kaugusel keskusest on meri ja sadam, mis oli arvatavasti kasutuses juba muinasajal, nii et mis muud ikka valmistada kui paati, millesugune siin sadamas ka sajandeid tagasi sõita võis.

Traditsiooniliselt tänapäeval

Veesõiduk on hübriid kahest Norra paaditüübist — oselvarist ja gokstadist. Paadil on oselvari keha ja gokstadi puri.